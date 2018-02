Lina diz ter encontrado agenda com reunião com Dilma A ex-secretária da Receita, Lina Vieira, afirmou ter encontrado a agenda que confirmaria a reunião reservada que teve com a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Segundo reportagens do jornal "Folha de S.Paulo" e da revista Veja, há uma anotação a mão sobre o encontro, que teria ocorrido no dia 9 de outubro do ano passado, pela manhã, no Palácio do Planalto.