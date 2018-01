Liminar suspende CPIs abertas na Assembleia de SP

De acordo com a assessoria do presidente da Casa, deputado Barros Munhoz (PSDB), "a Assembleia Legislativa vai oferecer, no momento oportuno, todas as informações solicitadas pelo Tribunal de Justiça".

Quatro comissões de inquérito começariam a funcionar ontem, para investigar implantes dentários, serviços oferecidos pelas operadoras de TV a Cabo, o ensino superior privado e o valor pago aos médicos pelos planos de saúde. Uma quinta CPI tinha sua primeira sessão marcada para a semana que vem, e trataria do alcoolismo no Estado.

Na petição, Mentor argumenta que as comissões "não indicaram fatos determinados que atendessem ao rigor constitucionalmente exigido". Alega ainda "generalidade e imprecisão dos fatos apontados e a sua impertinência como objeto de uma CPI". Em nota, a presidência da Assembleia rebate: "O processo de protocolo e instalação das CPIs seguiu os parâmetros e critérios estabelecidos pelo Regimento Interno da Casa".

As CPIs são uma manobra da bancada governista para impedir iniciativas da oposição para investigar o Executivo. Pelo regimento interno da Assembleia, apenas cinco comissões de inquérito podem funcionar simultaneamente - e o PSDB de Alckmin protocolou sozinho o pedido de realização de 12 delas, atravancando a abertura de novas comissões ao menos até o fim do ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.