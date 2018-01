Liminar manda prefeito de São Manuel demitir onze parentes O juiz Sérgio Augusto de Freitas Jorge, da 1ª Vara, concedeu liminar numa ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, para que a prefeitura de São Manuel demita 11 funcionários contratados em cargos de confiança, que são parentes do prefeito Flávio Massareli Silva (PSB) e do vice-prefeito Luiz Lúcio Forti (PSDB). O município já dispõe de uma lei municipal que impede a contratação de parentes mas, segundo seu texto, só terá aplicação a partir de 2008. O promotor Alex Ravanini Gomes defende que a restrição deva ser imediata. O prefeito diz que vai recorrer porque o prazo de entrada em vigor foi estabelecido para o próximo governo e, se tiver validade no atual, causará transtornos ao seu governo. Uma das demitidas deverá ser a irmã do prefeito, que desde 2001 é a secretária da Saúde.