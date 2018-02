Liminar é favorável à greve dos advogados Os advogados da União, defensores públicos e procuradores da Fazenda e do Banco Central conseguiram ontem reverter decisão de uma juíza do Distrito Federal que considerava ilegal a greve deflagrada pela categoria na semana passada. O Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região concedeu liminar aos grevistas para que tenham o direito de continuar a paralisação. Eles reivindicam o cumprimento de acordo firmado com o governo em 2007, que previa reajustes de 30% até 2009 e foi suspenso após o fim da CPMF.