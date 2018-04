Liminar do TJ suspende novo salário de prefeita O desembargador Palma Bisson, do Tribunal de Justiça paulista, concedeu liminar a ação que pede suspensão dos reajustes anuais da prefeita, vice-prefeito e secretários municipais de Ribeirão Preto, bem como fixava os salários e reajustes dos vereadores da cidade proporcionalmente a 75% dos vencimentos dos deputados estaduais. A liminar foi concedida em ação ajuizada pelo procurador-geral de Justiça, Fernando Grella Vieira. O mérito ainda será avaliado pelo órgão especial do TJ.