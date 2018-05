Liminar beneficia cerca de 30 mil servidores A Justiça do Trabalho acatou pedido de liminar de algumas categorias de servidores públicos estaduais do Paraná que trabalham em Curitiba dando a cerca de 30 mil trabalhadores o direito de descansar no dia 8, dia da padroeira da capital paranaense, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A determinação para que os servidores trabalhassem tinha sido feita no dia anterior em circular emitida pela Casa Civil do governo. A assessoria disse que a Procuradoria iria recorrer.