Liminar autoriza prefeita de Jandira a reassumir cargo A Justiça concedeu hoje liminar autorizando a prefeita de Jandira, na Grande São Paulo, Anabel Sabatine (PSDB), a retomar o cargo. A liminar foi concedida pelo juiz Bruno Cortina Campopiano, da 1ª Vara Distrital de Jandira, autorizando a recondução ao cargo de chefe do Executivo municipal da cidade. A prefeita Anabel Sabatine (PSDB) foi afastada do cargo na terça-feira (13), em meio a uma onda de denúncias de desvios de recursos em sua administração. Por seis votos a quatro, os vereadores decidiram tirar Anabel do cargo.