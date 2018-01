Liminar autoriza dedução de medicamentos do IR Uma liminar concedida pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo definiu que todos os associados ao Núcleo de Apoio ao Paciente com Câncer (Napacan) poderão abater no Imposto de Renda os gastos próprios e dos dependentes com medicamentos para o tratamento do câncer. Segundo o advogado Walter Carlos Cardoso Henrique, do escritório Correia, Amaral e Henrique Advogados, se a sentença do juiz for favorável, a liminar tomará caráter definitivo e beneficiará toda a população brasileira que faz uso de medicamentos contra o câncer e outras moléstias. A ONG Napacan, que possui 4 mil sócios no Brasil, dos quais 1 mil em São Paulo, conseguiu a liminar em 9 de janeiro, após dois meses da solicitação na Justiça. Um paciente com câncer em estado avançado gasta até R$ 1 mil por mês com o tratamento. Dependendo do tratamento, porém, há medicamentos que podem chegar a R$ 3,5 mil ou R$ 5 mil. A Napacan vai reivindicar as mesmas condições de isenção em todos os Estados brasileiros. Os motivos da decisão favorável foram descritos pela juíza federal Maria Isabel do Prado, em um processo de 18 páginas. "Aí se abriu um importante precedente para que, no futuro, todas as despesas com medicamentos necessários à manutenção da saúde sejam dedutíveis", considera o advogado. O juiz da 2ª Vara deverá dar a sentença dentro de alguns meses - o prazo não foi definido pelo advogado. Revogação é remota Para ele, a possibilidade de a decisão ser revogada é remota, porque a argumentação jurídica baseou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). "Os tribunais de Brasília já reconheceram, por meio de seus julgados, que as normas relativas a saúde e sua manutenção, previstas nos artigos 6º, 196 e 197 da Constituição Federal não podem ter sua eficácia reduzida ou prejudicada?, explica. "O imposto de renda é previsto constitucionalmente como tributo pessoal e recolhido de acordo com a capacidade contributiva de cada cidadão, e como a própria Secretaria da Receita Federal considera dedutíveis os gastos hospitalares, é muito difícil argumentar contra essa decisão", diz. Perdas e ganhos Conforme levantamento feito pelo advogado, o impacto sobre a receita do IR, para o governo, não será grande. Em 1999, por exemplo, a arrecadação do IR de pessoas físicas representou 2,15% do total. "E mesmo que todos os remédios venham a ser dedutíveis, a parcela de pessoas que declara e recolhe este imposto significa menos de 7% da população", diz Walter Henrique. Para os governos estaduais, a vantagem é que a justificação do gasto com medicamentos se dá pela emissão de nota fiscal, que passará a ser exigida em todas as drogarias, caso a liminar se estenda para o Brasil inteiro. A medida, então, seria ao mesmo tempo uma forma de aumentar a arrecadação do ICMS.