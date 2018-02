Ligações indesejadas estão proibidas no PR O governador do Paraná, Roberto Requião, sancionou a lei que proíbe as empresas de telemarketing de fazer ligações a telefones fixos ou celulares sem autorização dos usuários. É preciso se cadastrar junto ao Procon-PR informando a opção de não querer receber as ligações. As empresas terão prazo de 30 dias, após o cadastro, para interromper os telefonemas aos números cadastrados. A proibição exclui entidades filantrópicas que arrecadam doações por telefone.