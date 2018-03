Ligação de assessor com Cachoeira seria infundada A Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República considerou "infundadas" as informações em torno do afastamento do subchefe de assuntos federativos da pasta, Olavo Noleto. Segundo o jornal "O Globo", Noleto deixaria o cargo por conta do registro de um telefonema com Wladimir Garcez, número dois do empresário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira.