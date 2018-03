Líderes trocam dez integrantes da comissão que discute medidas anticorrupção

BRASÍLIA - Como parte da estratégia para aprovar um pacote anticorrupção mais brando para a classe política, líderes partidários promoveram uma série de mudanças na composição da comissão especial da Câmara que analisa as medidas propostas pelo Ministério Público Federal. Desde o dia 9 de novembro, pelo menos dez substituições foram realizadas: seis entre os deputados titulares e quatro entre os suplentes.

Nos bastidores, a mudança de integrantes do colegiado tem sido apontado como uma tentativa de derrubar o parecer apresentado pelo relator, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), e conseguir aprovar um texto alternativo mais favorável aos interesses do Congresso. A crítica dos líderes partidários é de que o parecer do deputado gaúcho reflete apenas as ideias do MP, autor das propostas originais. A comissão é composta por 30 deputados titulares e 30 suplentes.

Dois pontos são considerados cruciais para os parlamentares contrários ao parecer do relator: incluir a anistia explícita à prática de caixa 2 e a possibilidade de juízes e integrantes do MP responderem por crime de responsabilidade.

Líderes partidários negam que as mudanças tenham objetivos escusos. Deputados ouvidos pelo Estado confirmam que foram substituídos por não concordar com a ideia de votar um texto diferente do apresentado por Lorenzoni.

Um dos titulares substituídos, o deputado Ricardo Izar (PP-SP), disse ter ficado “surpreso” quando foi comunicado da mudança pela liderança do seu partido, que tem a prerrogativa de efetuar as trocas. Em seu lugar, o PP escalou Fausto Pinato (SP), que já apresentou um voto em separado no qual apoia a punição mais rígida para os integrantes do Poder Judiciário e Ministério Público.

O PTB também trocou o deputado Paes Landim (PI) por Nelson Marquezelli (SP). O PR, por sua vez, trocou a deputada Gorete Pereira (PR) por José Carlos Araújo (BA).