Líderes se reúnem nesta terça para definir pauta da Câmara

Os líderes partidários têm reunião marcada para esta terça-feira para definir a pauta de votações que serão realizadas na Câmara antes do recesso parlamentar. Outra definição que deve ser feita no encontro será o esforço de votações no segundo semestre, antes das eleições municipais de outubro, segundo a Agência Câmara. O plenário da Casa deve ter votações nas três últimas semanas de agosto e na primeira semana de setembro. O encontro dos líderes deve ser marcado pelas divergências entre deputados da base e da oposição a respeito de quais projetos devem ganhar prioridade na votação. Os projetos de reforma tributária e de alterações nas tramitações das medidas provisórias são considerados prioritários para os líderes aliados. Contudo, dado o teor polêmico dos temas, a definição da votação deles terá de ser negociada com a oposição, segundo a Agência Câmara. A base quer votar também os projetos que tratam do sistema de cotas nas universidades públicas para alunos da rede pública e o aumento da licença- maternidade para seis meses. Já os partidos de oposição estão dispostos a continuar obstruindo as votações das MPs para impedir que os aliados tentem colocar em votação o último destaque à proposta que criou a Contribuição Social para a Saúde (CSS). Paulinho da Força O Conselho de Ética da Câmara faz sua primeira reunião para tomar o depoimento do deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho da Força Sindical, acusado de envolvimento em um esquema de desvio de recursos de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O depoimento está marcada para às 14 horas de terça-feira.