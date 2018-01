Líderes retomam acordo para cargos na Mesa da Câmara Depois de grande movimentação, os líderes partidários da Câmara retomaram o acordo para a distribuição dos cargos na Mesa Diretora, desconsiderando os blocos partidários que foram formados na manhã desta sexta-feira. Em reunião com o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), eles definiram os postos seguindo a ordem de escolha de acordo com o tamanho das bancadas. O resultado, no entanto, excluiu a possibilidade de o deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE) disputar uma vaga dentro na cota de seu partido.