Líderes querem votar PEC que acaba com voto secreto Líderes da base governista na Câmara dos Deputados defenderam nesta terça-feira, 6, que a Casa retome a apreciação de temas da "agenda positiva" em resposta às manifestações de junho. Com a pauta trancada pelos projetos em caráter de urgência que tratam da destinação dos recursos dos royalties do petróleo para Educação e Saúde, além do Código de Mineração, os parlamentares só podem votar Propostas de Emenda à Constituição (PECs). Alguns líderes defendem a apreciação da PEC que acaba com o fim do voto secreto no Congresso.