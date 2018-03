Líderes querem votar Comissão da Verdade até julho

"O ideal é votarmos a proposta como ela veio do Executivo", afirmou hoje o líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira (SP). O projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na época, houve uma reação dos militares que temeram tratar-se de uma proposta revanchista. "O projeto já foi costurado com os Direitos Humanos, com a Defesa e a Justiça", observou Teixeira.

Em janeiro, quando tomou posse na secretaria de Direitos Humanos, a ministra Maria do Rosário comprometeu-se a acelerar a tramitação do projeto na Câmara e no Senado que trata da criação da Comissão da Verdade para apurar as circunstâncias das mortes e dos desaparecidos durante a ditadura.

Enviado em maio do ano passado para o Congresso, o projeto diz que a comissão tem por objetivo "promover a reconciliação nacional" e terá a função de "promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior".