Líderes pressionam Renan a instalar CPMI da Petrobras

De acordo com os líderes dos partidos, dez legendas da Casa apoiam a instalação da CPMI. Das grande siglas, só PT e PCdoB se abstiveram de assinar o pedido. "Todos nós queremos investigar. É uma prerrogativa do Parlamento", disse o líder do PPS, deputado Rubens Bueno (PR). Eles lembraram que, considerando a data da leitura do requerimento de criação da CPMI e de publicação no Diário do Congresso, a comissão tem data para acabar: 27 de outubro.

A Renan, os deputados argumentaram que ele, como presidente do Congresso, deve preservar a relação entre Câmara e Senado e que, uma eventual negativa poderia desgastar a imagem do PMDB e da Presidência do Senado. Ele disse que daria uma resposta até o fim do dia. Não está descartada a hipótese de se recorrer ao STF exigindo a instalação da comissão mista.