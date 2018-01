Líderes políticos se reúnem e buscam saída para caso Renan

Os principais líderes políticos estão se revezando nesta terça-feira, 19, em reuniões de avaliação para buscar uma saída para o impasse envolvendo o presidente da casa, Renan Calheiros (PMDB), a partir das denúncias de que as despesas com o pagamento de pensão de uma filha seriam pagas por Cláudio Gontijo, lobista da empresa Mendes Junior. Senadores do PSDB, por exemplo, defendem reservadamente o afastamento de Renan da Presidência da Casa e a substituição dos integrantes do Conselho de Ética que se reuniram na segunda-feira praticamente com a presença de senadores suplentes, ou seja, sem voto. O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) entende que se Renan tentar ganhar na votação do Conselho por meio de manobras e usando o rolo compressor para arquivar o processo, essa estratégia poderá gerar conseqüências política. "Se o trator funcionar, ele vai quebrar depois no meio da rua", afirmou o senador. Jarbas Vasconcelos concorda com avaliação de colegas tucanos de que é preciso mexer na composição do Conselho de Ética. "Aquilo que está aparecendo no vídeo da TV não é o Senado", afirmou ele. Renan Calheiros distribuiu nesta terça a senadores documentos que, segundo ele, comprovam que, diferentemente do que afirmou reportagem da TV Globo, não há duplicidade de recibos de venda de gado de sua fazenda em Alagoas. Renan fez questão de acrescentar que escreveu em cada uma das cópias dos documentos entregue a senadores e jornalistas: "Veja a maldade". Novo relator O líder do PMDB no senado, Waldir Raupp (RR), afirmou nesta terça-feira que um novo relator para o Conselho de Ética do Senado seria desnecessário. A função estava sendo exercida pelo senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA), que se afastou por motivos de saúde, depois de apresentar seu parecer pedindo o arquivamento do processo contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), por suspeita de quebra do decoro parlamentar. Raupp que há um entendimento da questão, uma vez que na reunião passada iniciou-se o processo de votação do relatório de Cafeteira. A intenção da tropa de choque de Renan Calheiros é ignorar as novas denúncias, a perícia e os depoimentos de segunda, no Conselho. O bloco governista vai se reunir à tarde para definir a estratégia a ser adotada no Conselho de Ética e o presidente do Conselho, Sibá Machado, deverá anunciar o novo relator.