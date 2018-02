Líderes pedem abertura de sindicância contra Garotinho O líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha (RJ), incluiu a assinatura dos líderes Carlos Sampaio (PSDB-SP), Ronaldo Caiado (DEM-GO) e Rubens Bueno (PPS-PR), no requerimento contra o líder do PR, Anthony Garotinho (RJ), encaminhado à Corregedoria Geral da Casa. Os parlamentares pedem que seja aberta uma sindicância contra Garotinho. No último dia 8, durante votação da MP dos Portos, Garotinho chamou uma emenda aglutinativa de Cunha de "MP dos Porcos", disse que lobistas circularam pelos corredores do Congresso influenciando parlamentares e sugeriu que a proposta atendia a interesses empresariais.