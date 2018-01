Líderes partidários escolhem cargos na mesa Diretora da Câmara

O PMDB, líder do maior bloco com 214 parlamentares, escolheu a primeira vice-presidência, a primeira e a quarta secretarias, a primeira e a quarta suplências.

O bloco líderado pelo PT (com 160 deputados) ficou com a segunda vice-presidência, a segunda secretaria e a segunda suplência. Já o bloco do PSDB escolheu a terceira secretaria e a terceira suplência.

Os blocos correm agora para apresentar, até as 17h, os nomes dos candidatos indicados pelos blocos para compor a Mesa Diretora. A eleição começará as 18h.