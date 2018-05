Líderes partidários criticam pauta elaborada por Temer

Na reunião do colégio de líderes, hoje, o tucano, José Aníbal (SP), reclamou do grande assédio dos lobbies e dos corredores poloneses que têm se formado na Câmara, dando o mote para manifestações de outros líderes. "Está errado fazer uma pauta pela pressão dos que vêm aqui na Câmara", afirmou o líder do PPS, Fernando Coruja (SC). "Essa pauta não é nossa. A nossa pauta tem de ser a pauta do País", continuou. Coruja. "Temos uma lista de projetos, que o partido considera prioridade, que nunca entra na pauta", disse o líder do PPS.

O líder do DEM, deputado Ronaldo Caiado (GO), também criticou. "Se não tivermos um filtro, vamos votar apenas o que as pessoas que vêm até aqui querem", disse Caiado. "A Câmara não pode privilegiar quem tem dinheiro para colocar o seu lobby aqui em Brasília. E os que não podem se deslocar à Brasília? A Câmara tem de discutir e votar o que for relevante para o País", afirmou Caiado.

De acordo com os líderes, Temer acertou que, na próxima semana, haverá uma reunião para discutir os projetos que deverão entrar na pauta. Esse ritmo de votação no plenário foi possível, porque Temer adotou uma nova sistemática afastando o trancamento total da pauta pelas medidas provisórias.

Segundo o presidente da Câmara, depois que os setores organizados perceberam que a Casa retomou as votações, sua sala passou a receber diversas demandas que ele tem atendido. Segundo Temer, os setores que procuravam o Executivo, agora, se deslocam para a Câmara para ter as suas reivindicações atendidas.