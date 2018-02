Líderes parabenizam Lula pela vitória do Rio-2016

Além dele, chefes de Estado da França, Nicolas Sarkozy; do Catar, Hamad bin Khalifa al-Thani; da Venezuela, Hugo Chávez; e do Paraguai, Fernando Lugo, entraram em contato direto com Lula. A revelação dos telefonemas feita pelo presidente durante entrevista concedida na manhã deste sábado, em Copenhague. Obama, afirmou Lula, telefonou do interior do Air Force 1, o avião presidencial no qual havia se deslocado para a capital dinamarquesa onde, por pouco mais de quatro horas, defendeu a candidatura de Chicago. "Aí ele passou por uma turbulência e a ligação caiu", contou.

"O Obama ligou apenas para dar os parabéns ao Brasil e disse que também ficou feliz porque os Jogos Olímpicos ficaram na América do Sul", relatou o presidente. O venezuelano, Chávez, disse o presidente, brincou, ameaçando roubar do Brasil o ouro olímpico no futebol em 2016.