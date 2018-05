Líderes negociam novo texto sobre campanha na internet

Na tentativa de dar rapidez à votação da reforma eleitoral, os líderes do Senado e da Câmara vão negociar um texto conjunto para reduzir as restrições do uso da internet na campanha eleitoral de 2010. A ideia é dar uma nova redação ao projeto, especificando que as regras com as limitações impostas às emissoras de rádio e televisão durante a campanha eleitoral não se aplicam aos blogs e aos sites de relacionamento. O novo texto vai proibir o anonimato e garantir o direito de resposta para quem se sentir ofendido.

"É preciso ter uma regra que distinga claramente jornalismo de propaganda política. Não pode ficar sem regra nenhuma porque aí se instauraria o vale-tudo na internet", afirmou o deputado Flávio Dino (PCdoB-MA), que foi relator da reforma eleitoral na Câmara. "O Senado está pagando o pato por um assunto que a Câmara aprovou", observou o relator do projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG).

Câmara e Senado vão agora tentar chegar a um texto de consenso. Uma reunião foi marcada para terça-feira, 8, entre Flávio Dino e os senadores Azeredo e Marco Maciel (DEM-PE), relator da reforma eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.