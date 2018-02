Líderes negociam aproximação entre Sérvia e Kosovo Líderes da Sérvia e do Kosovo planejam para a próxima terça-feira um encontro para amarrar os detalhes de um acordo que poderia aproximar os países vizinhos. Os principais pontos de disputa agora giram em torno da autonomia e poder político que caberão às comunidades sérvias em Kosovo, uma província separatista de maioria muçulmana que anunciou independência em 2008, e até onde Belgrado quer chegar para normalizar as relações com o povo que pertencia a seu território anteriormente.