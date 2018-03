Líderes, Marta e Alckmin sobem em pesquisa Ibope Nova pesquisa Ibope sobre a corrida pela prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta-feira indica que a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) e o candidato tucano Geraldo Alckmin (PSDB) subiram na preferência do eleitor e continuam empatados na liderança. Marta passou de 31 por cento para 35 por cento das intenções de voto, de junho para julho, enquanto Alckmin cresceu mais, subindo de 25 por cento para 32 por cento. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, o que explica o empate técnico entre os dois principais candidatos. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), perdeu dois pontos e permanece em terceiro lugar, com 11 por cento, agora empatado com Paulo Maluf (PP). Kassab tinha 13 por cento na pesquisa de junho e Maluf, 8 por cento. "A pesquisa confirma a polarização entre Marta e Alckmin como fortes candidatos a passar para o segundo turno, quando Alckmin teria chances de ganhar a eleição pelo baixo índice de rejeição que recebe do eleitor", disse Hélio Gastaldi, diretor do Ibope. A sondagem, a primeira depois do início oficial da campanha eleitoral em 6 de julho, foi encomendada ao Ibope pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo e Região (Setcesp). O instituto realizou 602 entrevistas entre os dias 12 e 14 de julho. Em um eventual segundo turno, Alckmin bateria Marta por 50 por cento a 41 por cento das intenções de voto, diz o Ibope. Se a disputa fosse com Kassab, a petista venceria por 51 por cento a 36 por cento. E se os adversários forem Alckmin e Kassab, o tucano teria 59 por cento contra 22 por cento do atual prefeito. Dos três principais candidatos, Alckmin permanece com o menor índice de rejeição (13 por cento). Kassab tem 26 por cento e Marta, 31 por cento. O maior índice cabe a Paulo Maluf, com 56 por cento. Para o diretor do Ibope, Kassab depende da propaganda eleitoral gratuita da TV, que começa em 19 de agosto, para se tornar conhecido e tentar transformar seu patrimônio administrativo em eleitoral. "O horário na TV é decisivo para ele", disse Gastaldi. O levantamento apontou que 36 por cento dos paulistanos avaliam como positiva a administração do prefeito, que assumiu o posto em 2006, quando José Serra (PSDB) saiu para concorrer ao governo paulista. Quanto ao desempenho de Maluf, o diretor disse que ele "mostra fôlego admirável" e que seu crescimento é constante nas três pesquisas realizadas por encomenda do Setcesp, apesar do alto índice de rejeição, que ele não deve conseguir reverter. Para Gastaldi, os votos de Kassab e Maluf migram, em maior parte, para Alckmin e menos para Marta em um eventual segundo turno. Ao comentar o resultado, Marta disse que ele reflete o momento em que a pesquisa é realizada. "Não é muito diferente das outras pesquisas, as pesquisas vão se suceder, os quadros vão se modificar a cada semana. Ganha-se a eleição quando se abrem as urnas. Acho que o candidato deve estar na rua trabalhando, como nós estamos fazendo", disse Marta a jornalistas após reunião com sindicalistas. Apesar do início da campanha, o eleitor ainda está distante da eleição. Aqueles que têm pouco interesse e nenhum interesse pelo pleito somam 49 por cento dos entrevistados. Os muito interessados são 24 por cento, diz a pesquisa.