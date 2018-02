Líderes fecham acordo para destravar pauta da Câmara Os líderes partidários fecharam acordo, em reunião com o presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), para destrancar a pauta de votações do plenário da Casa. A pauta está trancada por uma medida provisória (MP) e dois projetos de lei que tramitam em regime de urgência. Na reunião, apenas o DEM, segundo relato dos líderes, anunciou que fará obstrução às votações da MP e dos dois projetos. Desde a semana passada, o DEM está sozinho na estratégia de atrasar as votações, depois que o PSDB e o PPS encerraram a obstrução que vinham fazendo. Na reunião de hoje, ficou acertado para amanhã um novo encontro dos líderes com Chinaglia para definir quais projetos serão votados no atual período eleitoral depois que a pauta estiver livre. Os líderes levaram à reunião de hoje sugestões que serão avaliadas por Chinaglia. As matérias que estão obstruindo a pauta - por terem prioridade absoluta de votação - são a medida provisória que reestrutura as carreiras de servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o projeto de lei que cria carreiras e cargos da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e modifica cargos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o projeto que trata de Imposto de Renda a ser cobrado de transportador de carga rodoviária residente no Paraguai.