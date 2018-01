Líderes fazem pacto de não-agressão A sucessão presidencial está ganhando alguns novos contornos. Em uma reunião nesta quinta-feira, os deputados Michel Temer (PMDB-SP) e José Aníbal (PSDB-SP) e o senador Jorge Bornhausen (PFL-SC) saíram de um almoço no restaurante Massimo, em São Paulo, com um discurso afinado de não-agressão. No mesmo sentido, o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu a coordenação da sucessão política dentro do ninho tucano dando dois recados. O primeiro é que os ataques ao PFL e a sua candidata à Presidência, governadora Roseana Sarney, estão proibidos; e todos, especialmente o ministro da Saúde, José Serra, têm de trabalhar pela unidade. "Não podemos considerar Tasso um adversário nem Roseana nosso alvo", afirmou o presidente a um tucano importante. Mais do que a preocupação de manter o PFL na condição de aliado, o que pesa nesse caso é o fato de a candidatura de Roseana não ser vista como irreversível nem por Fernando Henrique nem pelos presidentes do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), e do PSDB, deputado José Aníbal (SP). Todos acreditam que o quadro eleitoral só estará cristalizado em junho, o que dá espaço até maio para que a aliança seja trabalhada e mantida. Na prática, contudo, a idéia de uma candidatura única dos partidos governistas está cada vez mais longe de se tornar realidade no primeiro turno. O conflito de interesses ficou claro nas declarações dos presidentes dos três principais partidos governistas. Todos ainda dizem desejar a candidatura única - se não no primeiro turno, no segundo - mas nenhum deles abre mão da cabeça-de-chapa. "Não há hipótese de abrirmos mão de termos candidato", afirmou o presidente do PSDB, José Aníbal. "O PSDB tem a condição de preferência por ser autor do atual projeto para o Brasil." Ao lado dele, o presidente do PFL, Jorge Bornhausen, dizia o mesmo, com outras palavras. "A aliança tem de convergir para quem estiver melhor nas pesquisas", observava, numa menção velada aos índices nas pesquisas eleitorais da governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL). Michel Temer, presidente do PMDB, partido que até agora apresenta pelo menos três pré-candidatos à presidência - o governador de Minas, Itamar Franco, o senador Pedro Simon e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann ? também defendia a mesma coisa. "Trabalhamos pela candidatura própria." O fato é que a candidatura que se mostra mais propensa a ganhar em uma possível prévia do PMDB é a de Simon. Itamar, com a decisão de Jungmann de se candidatar, anunciou na quarta que não faria campanha para as prévias. Nesta quinta, no entanto, Itamar fez um pequeno recuo e enviou uma carta a correligionários de todo o País pedindo votos. Já a pré-candidatura ?atropelada? do ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, não é vista com bons olhos tanto pelo PMDB quanto pelo PFL. Pefelistas têm dito que a pré-candidatura de Jugmann é uma manobra do Planato. Nesta quinta-feira, o ex-ministro das Comunicações do governo FHC, Luis Carlos Mendonça de Barros, anunciou o primeiro apoio à pré-candidatura de Jugmann. Até março, o PMDB terá que escolher um caminho a seguir: Roseana Sarney, do PFL, que tem a vantagem de estar na frente, consolidada em segundo lugar nas pesquisas, ou José Serra, do PSDB, que deu início ìnformal à sua campanha, com o apoio de quase todo o PSDB, à exceção do governador Tasso Jereissati, do Ceará. "Serra traz menos problemas do que Roseana", diz um importante peemedebista. Com Serra, as questões regionais são menores e quase todas contornáveis. Com Roseana, há obstáculos intransponíveis, como Antonio Carlos Magalhães, na Bahia, arquiinimigo de Geddel Vieira Lima, por exemplo. Na base governista a situação mais confortável, por enquanto, é do PFL, que tem Roseana despontando nas pesquisas e, em algumas delas, ganha do candidato petista, Luis Inácio Lula da Silva, no segundo turno. A intenção dos caciques é forçar a adoção de um candidato único ? que esteja melhor colocado nas pesquisas até maio para representar a atual aliança governista. Em um quadro sucessório em que o candidato do governo tem índices baixos nas pesquisas e que o PMDB não consegue um nome de consenso, o PFL conseguiu vender caro uma possível aliança. Mas não há motivo de um rompimento formal entre PSDB e PFL. Isso somente adiaria um embate oficial entre Serra e Roseana. O PFL quer esperar até maio para definir um candidato e, com isso, ter legitimidade para impor Roseana. Contudo, embora PMDB e PSDB tenham decidido oficialmente não se agredirem e ao PFL, Roseana vem enfrentando duras criticas quanto à administração do Estado do Maranhão. Nesta quinta, bispos da Igreja Católica do Maranhão fizeram críticas em um documento apresentado em Belém. Apesar de não ser citada, o governo de Roseana é responsabilizado pela enorme desigualdade social. Os bispos citaram ainda denúncias de corrupção. No PSDB, a crise em torno de Tasso Jereissati foi apaziguada. Aníbal, que viajou a Fortaleza para acalmar o ânimo do governador do Ceará, Tasso Jereissati, garantiu nesta quinta que Tasso apoiará a candidatura do ministro da Saúde, José Serra. "Tasso, como líder nacional do partido, apóia Serra, se engaja, e não só sobe no palanque, como discursa." Aníbal afirmou que Serra e Tasso devem conversar nos próximos dias para afinar o discurso.