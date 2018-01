Líderes dos três Poderes receberão corpo de Alencar O presidente em exercício da Presidência da República, Michel Temer (PMDB), o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, os presidentes do Senado, José Sarney (PMDB-AP), da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), vão receber o corpo do ex-vice-presidente José Alencar, na Base Aérea de Brasília.