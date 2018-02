Líderes do PSDB-SP iniciam ofensiva contra Ciro Gomes

O segundo ataque veio no início da manhã desta sexta-feira, 9. O presidente municipal do PSDB em São Paulo, José Henrique Reis Lobo, fustigou Ciro com a acusação de que ele não tem "nenhuma compostura". Em nota, Lobo ressaltou que o discurso do deputado é "totalmente destrambelhado". "(Ciro) deturpa números e subverte a história para adaptá-los às suas invencionices", engrossou as críticas. "É o grande Pinocchio da história recente do Brasil", comparou. O presidente municipal ainda pediu para que as pessoas desconfiem "sempre" das palavras do deputado.

Crítico declarado dos tucanos desde que deixou a legenda, em 1996, Ciro elevou o tom nas últimas semanas, quando se autodeclarou candidato ao Palácio do Planalto em 2010 pelo PSB. Em uma das alfinetadas desferidas contra Serra, o deputado brincou com a "feiura" do governador paulista. "(Serra) é feio para caramba, mais na alma do que no rosto", afirmou. "A conduta pessoal dele em relação aos adversários é feia, destrutiva, impede o diálogo", completou.