Líderes do PMDB divididos entre Serra e Lula Enquanto o ministro da Integração Nacional, Ney Suassuna, defende o apoio do PMDB ao pré-candidato do PSDB, ministro da Saúde, José Serra, o senador Maguito Vilela (PMDB-GO) resolve lançar uma nova ofensiva pela adesão ao pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A mesma indefinição marcou o início da conversa de integrantes da cúpula peemedebista para tratar da sucessão. Ao final, depois de almoçarem juntos, eles decidiram acompanhar o presidente do partido, deputado Michel Temer (SP) e o líder do partido no Senado, senador Renan Calheiros (AL). Os parlamentares alegam que é necessário dar um tempo para a candidatura de Serra evoluir, antes de definirem o que vão fazer. Também ficou claro no encontro que a tese da candidatura própria do partido não resistirá até a prévia de 17 de março. Se dependesse do líder na Câmara, deputado Geddel Vieria Lima (BA) e o presidente da Fundação Ulysses Guimarães, Moreira Franco, a coligação em favor de Serra seria decidida o quanto antes. Eles defendem que a participação do ex-senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA) na campanha do PFL inviabilizar qualquer tipo de acordo com a governadora do Maranhão, Roseana Sarney. "Saímos de uma guerra com o PFL, via Jader e Antonio Carlos Masgalhães ", endossa o ministro Suassuna, mesmo sem ter participado do almoço com seus correligionários. Suassuna defende que as brigas do PSDB com o PMDB em três Estados - Paraíba, Pará e Goiás - não prejudicarão o entendimento nacional em favor do pré-candidato do PSDB. "Tanto que o governador paraibano, José Maranhão, telefonou ontem para Serra para dizer que vê sua candidatura com muito simpatia", revela. Para Maguito, seja lá qual for a decisão, deve ser anunciada o quanto antes. O senador entende que a "enrolação" tem causado "danos irreparáveis? a filiados que, como ele, são candidatos a governadores no Estado. "Em março, Inês é morta", alega, lembrando que dificilmente alguém resistirá quase dois meses numa disputa estadual sem saber como vai se comportar na disputa presidencial. Ele prevê que vai ganhar "novos eleitores" se, na falta de um candidato próprio, defender a eleição de Lula.