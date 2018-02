Líderes do governo querem acelerar votação da CPMF Os líderes do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e no Congresso, Roseana Sarney (PMDB-MA), vão apresentar provavelmente amanhã um cronograma para tentar acelerar a votação da emenda que prorroga a CPMF, segundo informou o senador Demóstenes Torres (DEM-TO), ao deixar o gabinete do presidente do Senado em exercício, senador Tião Viana (PT-AC). Amanhã está prevista uma visita do presidente da República em exercício, José Alencar, ao Senado para reforçar o apelo do governo em favor da aprovação da prorrogação da contribuição. Segundo Torres, os líderes partidários acertaram com Tião Viana a votação hoje de duas medidas provisórias que estão na pauta e nove das 19 nomeações de autoridades, em acordo foi feito hoje durante almoço de Viana com os senadores.