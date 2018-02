Líderes do DEM divulgam nota de pesar por morte Em nota, líderes do DEM no Congresso lamentaram a morte do candidato do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos. "É um baque grande que nos deixa atordoados. Difícil de expressar qualquer sentimento que não o de grande consternação e de luto. Uma tragédia que interrompe uma carreira brilhante. O País perde um político jovem que tinha muito o que contribuir para o nosso Estado e para o nosso País", declarou o líder do DEM na Câmara, deputado Mendonça Filho (PE). O deputado cancelou sua agenda dos próximos dias em luto pela perda do conterrâneo.