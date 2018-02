Líderes do DEM descartam Kassab como vice de Alckmin em SP

Os principais líderes do Democratas (DEM) reforçaram o apoio do partido às pretensões políticas do prefeito atual prefeito Gilberto Kassab, que deseja disputar a reeleição da capital paulista, e descartaram qualquer possibilidade de que Kassab saia como vice de uma chapa encabeçada pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin. Em reunião realizada nesta manhã em São Paulo, embora tenham negado discussões a respeito da provável candidatura de Kassab à reeleição, os líderes fizeram questão de ressaltar o desejo de manter a aliança com o PSDB com vistas à eleição presidencial de 2010. O prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, foi um dos maiores entusiastas da candidatura de Kassab - disse, inclusive, que os cariocas têm enviado e-mails sugerindo a adoção de medidas aplicadas pelo prefeito em São Paulo também no Rio. "Prefeito, por que você não melhora a conservação da cidade como faz o prefeito de São Paulo? Vamos fazer a conurbação e ele vai ser o candidato a prefeito de Rio e São Paulo", brincou. Para César Maia, não há dúvidas de que a candidatura de Kassab se sustenta. "Se vocês acompanharem a curva de crescimento dele, tanto em matéria de avaliação quanto de intenção de voto, é um crescimento sustentado", disse ele, citando que a mesma opinião é compartilhado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Alto Risco Ele avalia que uma eventual candidatura de Alckmin para a Prefeitura de São Paulo seria de alto risco. "O eleitor médio sempre faz um raciocínio prático: como uma pessoa que chegou a uma posição tão alta vai ter motivação para estar numa posição menor?", questionou. "Do outro lado, há um prefeito que, unanimemente, todos entendem e acham que tem feito uma excelente Prefeitura, que cresce, ascende, já se aproxima da Marta no primeiro turno e que a vence no segundo turno. Será que vale a pena correr esse risco?", acrescentou. O prefeito do Rio garante que Kassab respeitaria uma negociação entre PSDB e DEM para que Alckmin abrisse mão da Prefeitura de São Paulo em 2008 e aguardasse a eleição para o governo de São Paulo em 2010. "A candidatura dele para governador é nomeação, não é eleição. Não há adversários para o Alckmin em 2010. Então, vale a pena antecipar isso, principalmente conhecendo o prefeito Kassab em relação à sua história e trajetória de cumprimento dos compromissos?", avaliou. "O que nós queremos, principalmente reconhecendo a força e hegemonia do PSDB no Estado de São Paulo, é garantir a permanência dessa hegemonia, e fazer uma chapa vitoriosa, que é Kassab hoje e Alckmin amanhã. A taxa de risco que vale a pena é ganhar as duas eleições", analisou. O deputado Rodrigo Maia (RJ), atual presidente nacional do DEM, disse que o partido pretende manter a aliança com o PSDB em São Paulo e ressaltou que ainda é cedo para que as discussões entre os partidos sejam encerradas. "A aliança virá se todos entenderem que é o melhor caminho para os dois partidos e para a cidade de São Paulo. Nossa vontade é que a aliança permaneça", disse. Derrotar o PT "Alckmin é sempre um nome que tem de ser respeitado. É isso que estamos fazendo, dialogando com ele, com o partido dele, para que a gente possa mostrar que essa aliança fortalece a oposição e o nosso projeto de derrotar o PT nas eleições de 2010", acrescentou. Antes da reunião, o deputado ressaltou que já em maio Kassab deve ultrapassar Alckmin nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo. "Acho que a candidatura de Kassab é forte. Quando chegar em maio, eu não tenho duvidas de que ele continuará trazendo votos para o nosso lado e estará na frente do ex-governador Geraldo Alckmin. Acredito que ele sairá com o PSDB", declarou, ressaltando que o DEM não vai fugir da disputa com seu tradicional aliado. "Não temos problema de ir para a disputa. Só achamos que uma divisão agora pode abrir espaço para o PT na Prefeitura de São Paulo e, depois, na sucessão do presidente Lula." O presidente nacional do DEM descartou qualquer possibilidade de Kassab sair em uma chapa encabeçada por Alckmin. "Não pode. O prefeito Kassab ou será candidato ou não será candidato. Para ser vice, ele teria que renunciar à Prefeitura, e não é correto quem está na Prefeitura renunciar. Se ele renunciar, assume de fato que um outro nome tem mais condições de administrar São Paulo que ele, e não tem. Talvez tenha a mesma condição, a mesma qualidade, mas mais condições e qualidades que o prefeito de São Paulo certamente nenhum dos outros candidatos têm", destacou. Kassab foi o único que não falou abertamente sobre o assunto. Ele disse que os líderes do DEM se reuniram para discutir a conjuntura nacional e evitou polemizar sobre a disputa na capital paulista. "A partir de agora, (a discussão é) dentro das instâncias partidárias, e isso começa no âmbito municipal. Estamos procurando com muito cuidado travar entendimentos internamente no partido para que depois possamos, entre os aliados, definir o rumo do partido em São Paulo", disse. "Volto a ratificar que uma das nossas prioridades aqui em São Paulo é a manutenção da aliança, uma aliança que vai muito bem." Kassab disse que sua eventual candidatura não será um entrave para a aliança entre PSDB e DEM, mas admitiu que deseja continuar na Prefeitura de São Paulo. "Jamais algo que é natural, que é uma candidatura à reeleição da minha parte, será colocada como um entrave à manutenção da aliança", afirmou. "Eu me sentiria muito feliz se as circunstâncias permitissem uma eventual candidatura à reeleição, mas jamais será essa vontade pessoal que irá prevalecer nos entendimentos de uma aliança", finalizou. Também participaram da reunião do Conselho Político do DEM nesta manhã o ex-senador e presidente nacional do partido Jorge Bornhausen, o ex-senador José Jorge (PE), os senadores Agripino Maia (RN) e Heráclito Fortes (PI), o deputado Ônix Lorenzoni (RS) e o ex-governador da Bahia Paulo Souto.