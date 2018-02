Líderes discutem com Temer liberação de pré-campanha

A regra atual, que libera as campanhas só a partir de julho do ano das eleições, tem provocado problemas e insegurança para os pré-candidatos e para os partidos políticos. Sem a mudança na regra, se o governador José Serra (PSDB), por exemplo, deixar o governo de São Paulo para concorrer à Presidência da República em abril do próximo ano (no prazo de desincompatibilização), só poderá começar sua campanha paga pelo partido e sem risco de ser acusado de campanha fora de época depois de oficializado candidato do PSDB.

O texto do projeto permite a realização de prévias partidárias, a divulgação de material e participação em reuniões, realização de seminários e encontros, além da presença de pré-candidatos em entrevistas e debates de emissoras de TV e rádios. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.