Líderes discutem 5ª-feira corte de emenda parlamentar O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RO), anunciou hoje que, na quinta-feira, os líderes dos partidos da base aliada ao governo se reunirão com os ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, e de Relações Institucionais, José Múcio, para definir os procedimentos a serem adotados nos cortes de despesas previstas na proposta de Orçamento de 2008, que está tramitando no Congresso. "Os cortes de gastos serão feitos no Congresso, e não no governo", afirmou, acrescentando que a definição das emendas que perderão recursos será feita com a participação do relator da Comissão Mista de Orçamento, deputado José Pimentel (PT-CE), e dos líderes partidários. O encontro de quinta-feira será no Ministério do Planejamento e Orçamento. Jucá discutiu o assunto hoje, em almoço com Bernardo e Múcio.