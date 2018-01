Líderes defendem MP das filantrópicas Líderes da base do presidente Lula, em reunião ontem com os ministros de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, e Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, consideraram que a medida provisória que concedeu anistia geral às entidades filantrópicas é boa e moralizadora e a reação contrária à MP se deu por falha de comunicação do governo. Os líderes deram aval à medida provisória e saíram do encontro repetindo que a MP foi vítima de equívoco de interpretação. Para os líderes da base, o trabalho será explicar à sociedade que a medida provisória não favorece a "pilantropia", como a MP é chamada.