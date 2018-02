Líderes decidem manter esforço para votar MPs até terça

De acordo com o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), o esforço não inclui a votação do projeto de lei complementar 200, que trata da extinção da multa adicional de 10% do FGTS nas demissões sem justa causa. "A base está unida para votar as duas MPs", disse o líder, acompanhado do deputado Beto Albuquerque (RS), líder do PSB na Câmara.

Na noite desta segunda-feira, o plenário da Câmara tem quórum de 220 parlamentares, sendo necessários 257 para a votação das MPs.