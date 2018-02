Líderes de PT e PSDB elogiam cassação de Demóstenes Os líderes do PT, Walter Pinheiro (BA), e do PSDB, Alvaro Dias (PR), elogiaram a decisão do Senado de cassar Demóstenes Torres. Foram 56 votos favoráveis à cassação, 19 contrários e 5 abstenções. Clóvis Fecury (DEM-MA) está licenciado e foi o único a não votar.