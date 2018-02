Líderes da Europa parabenizam Lula por vitória do Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu hoje mensagens de cumprimentos de lideranças mundiais pela vitória do Rio de Janeiro na disputa pela sede das Olimpíadas de 2016. Segundo a assessoria da presidência da República, o presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, enviou mensagem dizendo que "Portugal partilha o justificado orgulho e regozijo do povo irmão do Brasil".