Líderes criam rodízio na presidência da Assembléia gaúcha Um acordo entre lideranças confirmou um rodízio dos quatro partidos que têm maiores bancadas na presidência da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul de 2007 a 2010, informou o Estado. O PP ocupará o cargo neste ano e já escolheu o deputado estadual Frederico Antunes para o posto. O PMDB indicará o presidente em 2008, o PT em 2009 e o PDT em 2010. Antunes estava cotado para assumir a Secretaria de Estado da Agricultura, mas preferiu ficar no Parlamento, porque sabia que tinha grandes chances de presidir a Assembléia. O deputado foi eleito para seu terceiro mandato com 72.721 votos.