Líderes apoiam questionamento dos royalties no STF Os líderes do governo e do PSDB no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM) e Aloysio Nunes Ferreira (SP), defenderam nesta sexta-feira a legitimidade de os Estados prejudicados com a derrubada do veto parcial da presidente Dilma Rousseff à lei dos royalties do petróleo pelo Congresso Nacional recorrerem ao Judiciário para questionar a decisão. Na manhã desta sexta-feira, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os dois Estados produtores mais afetados com a mudança, entraram com ações no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a alteração nas regras de divisão dos dividendos do petróleo.