Líderes aliados acertam para amanhã votação da LDO Mesmo com a ausência do PR, ressentido com o governo sobre a condução dos problemas no Ministério dos Transportes, os partidos aliados decidiram aprovar amanhã a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2012. Segundo o líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), a avaliação dos aliados, no almoço de hoje com a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, é de que a base está unida, apesar de todos os problemas que ocorreram recentemente.