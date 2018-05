Lideranças pró-impeachment acertam criação de 'maioria informal' pró-Temer na Câmara

BRASÍLIA - Lideranças do PP, PTB, PSD, PSC, PR, SD, PRB e PSB acertaram nesta terça-feira, 26, com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a formação de uma nova maioria "informal" pró-Temer para o período de "transição" entre os governos Dilma Rousseff e Michel Temer.

A maioria informal foi acertada durante almoço entre parlamentares desses partidos com Cunha, na residência oficial do presidente da Câmara. A ideia foi dos líderes dos partidos PSB, PSD e PTB. Por sugestão deles, a maioria dos parlamentares presentes escolheu o deputado Maurício Quintella (PR-AL) como líder dessa maioria "informal". A decisão é uma homenagem por ele ter rompido com a cúpula do PR e apoiado o impeachment da presidente Dilma Rousseff.

No encontro com Cunha, ficou acertado que os líderes dos partidos presentes iriam procurar parlamentares das outras legendas que votaram majoritariamente pró-impeachment, mas não compareceram ao almoço. O grupo busca o apoio, principalmente de PSDB, DEM e PPS, siglas que atualmente compõem a minoria da Casa.

"(A maioria informal será formada para) expressar a vontade da maioria do plenário, principalmente nos temas a favor do Brasil", afirmou o deputado Arthur Lira (PP-AL). "O objetivo é definir as pautas para o período de transição entre os dois governos", disse Maurício Quintella (PR-AL).