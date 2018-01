Lideranças do PT chegam para convenção que vai sagrar Lula Começaram a chegar ao Minas Clube, em Brasília, onde irá ocorrer a convenção do PT, as principais lideranças do partido. Embora haja uma forte militância no Distrito Federal, o clima é tranqüilo, mas sem muito entusiasmo. Há uma sensação generalizada de que o presidente Lula deverá ser reeleito já no primeiro turno. A necessidade da realização de uma reforma política logo no início do próximo mandato é o tema central das declarações das lideranças do partido. O secretário geral do PT, Raul Pont (RS), disse que sem a realização desta reforma fica difícil garantir a governabilidade. Segundo Pont, há uma pulverização muito grande no Congresso, o que leva a uma política de "balcão de negócios". Para ele, é preciso que o presidente Lula envolva a sociedade e a convença na necessidade de uma reforma constitucional. "Além de estar no programa, tem que ser o ponto central do discurso do presidente, para que ele transmita à população a importância deste tema. Precisamos de um sistema de representação que garanta a governabilidade". O senador Aloizio Mercadante (SP), candidato ao governo paulista, também defendeu que o início do segundo mandato seja iniciado com uma ampla reforma política, que garanta critérios mais rígidos nos financiamentos de campanha e fidelidade partidária. Mercadante disse que as contas do PT nesta campanha estarão disponíveis na Internet com todas as contribuições e despesas. Segundo ele, este já será um avanço na transparência das campanhas. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, também avalia que o governo deve estar empenhado na reforma política. De acordo com o ministro, este é um programa que não pode mais ficar a cargo somente dos parlamentares. Para Bernardo, os políticos têm dificuldades em discutir o assunto porque pensam na própria eleição. "Precisamos moralizar o financiamento de campanha e dar estabilidade partidária. O Congresso Nacional não pode ser o único responsável. O governo tem de se envolver", disse. A convenção estava prevista para começar às 10h da manhã com a chegada do presidente Lula às 10h30. Mas, até as 11h17, o presidente ainda não chegou e o início da convenção está atrasado. Estão previstos cinco discursos: um de um representante dos movimentos sociais, que deve ser o presidente da CUT, João Felício; do presidente do PSB, Eduardo Campos; do presidente do PTdoB, Renato Rabelo; do presidente do PT, Ricardo Berzoini, do vice-presidente José Alencar e, por último, do presidente Lula.