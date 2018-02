Lideranças do PSB e Rede reúnem-se em São Paulo

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lideranças do PSB e da Rede Sustentabilidade estão reunidas nesta quinta-feira, 14, no comitê de campanha da coligação, na Vila Clementino, zona sul da capital paulista. Entre as presenças confirmadas no local estão Roberto Amaral, vice-presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, até então coordenador da campanha pelo lado de Eduardo Campos, e Bazileu Margarido, que até aqui coordenava a campanha em parceria com Siqueira, representando Marina Silva e a Rede.

Segundo informou Bazileu ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, eles discutem aspectos práticos relacionados a velório, enterro e homenagens a Campos, morto ontem em acidente aéreo em Santos.

Faixa preta. Em Brasília, funcionários do PSB estão fixando uma faixa preta na fachada da sede nacional do partido, em sinal de luto pela morte de Campos. A sede nacional do PSB ocupa uma sobreloja em uma quadra comercial da Asa Norte. Não há dirigentes do partido no local. Estão presentes funcionários administrativos e assessores.