Lideranças aprovam criação da CPI dos Sanguessugas Com o apoio da maioria dos líderes partidários, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), anuncia nesta quinta-feira a criação da CPI dos Sanguessugas que irá investigar o desvio de recursos do Orçamento da União para a compra fraudulenta de ambulâncias. A decisão de criar a CPI foi tomada depois de reunião com os líderes partidários. A nova CPI, que será mista, irá funcionar apenas 30 dias, prorrogável pelo mesmo período. O esquema de compra fraudulenta de ambulâncias foi descoberto pela Polícia Federal e envolve deputados, senadores e assessores parlamentares. Na reunião com Renan Calheiros e o presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), apenas o PP mostrou-se contrário à criação da CPI dos Sanguessugas. O ex-líder da legenda deputado Pedro Henry (MT) é um dos investigados pela Polícia Federal. Renan Calheiros deverá ler amanhã, em sessão do Congresso, o requerimento com a proposta de instalação da comissão parlamentar de inquérito. O presidente do Senado deu o prazo até a tarde de amanhã para que os partidos que não participaram da reunião se manifestem sobre a CPI. Estavam ausentes os líderes do PCdoB, do PTB, PSDB e PT. "Vamos tomar providências para que a CPI não se transforme em um palco midiático", afirmou o deputado Raul Jungmann (PPS-PE), um dos autores da proposta de criação da CPI dos Sanguessugas. A nova comissão vai aproveitar as investigações que já estão sendo feitas pelo Ministério Público e a Procuradoria Geral da União. Um dos nomes cotados para ser relator ou presidente da CPI é o do deputado Roberto Magalhães (PFL-PE). "Temos de encontrar um presidente e um relator que não estejam em busca dos holofotes", observou o líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB).