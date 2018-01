Liderança do PT lança livro e faz desagravo a Genoino

O lançamento do livro virou um desagravo ao ex-deputado José Genoino (PT-SP), preso desde o dia 15 de novembro e que renunciou na semana passada para escapar de um processo de cassação. Presente ao evento, o presidente do PT, Rui Falcão, também fez elogios a Genoino e afirmou que o PT defende "democratizar" a imprensa. O autor do livro é Athos Pereira, ex-funcionário do partido que se aposentou neste ano. Segundo a liderança, foi o autor quem bancou os custos de impressão.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o líder que recebeu mais espaço no livro, 20 páginas. O caso do mensalão é tratado em menos de dois parágrafos. Citando o alto volume de reservas internacionais e a quitação da dívida brasileira com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2005, o livro cita o tema no perfil de Lula.

"Foi neste mesmo ano que começou a furiosa ofensiva, que prossegue até hoje, no sentido de desestabilizar o governo do Presidente Lula e sua memória", diz trecho, citando a denúncia feita pelo então presidente do PTB, Roberto Jefferson. "A partir de então, a imprensa golpista desencadeou uma ofensiva total para desestabilizar o governo", afirma na sequência.

No final do capítulo dedicado a Lula, o livro afirma ainda que o PT obteve um resultado "esplêndido" nas eleições de 2012. "Sobretudo quando se considera que o STF se prestou ao papel de montar um julgamento/espetáculo para funcionar como cabo eleitoral de uma oposição indigente de ideias, guiada por uma mídia furiosamente golpista".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dois condenados tem perfis no livro. Genoino tem sua biografia descrita em quatro páginas, sem a renúncia na semana passada porque a edição já tinha sido concluída. Ao citar o mensalão, o livro diz que Genoino "vem sendo achincalhado, humilhado e ofendido pela imprensa golpista". Classifica a prisão de arbitrária e conclui. "O STF tripudiou sobre um homem íntegro, mas a história o absolverá".

Com a história contada em cinco páginas, João Paulo Cunha, que só deve ter a prisão decretada em 2014, tem seu julgamento comparado aos de tribunais de exceção. "O PT e outros setores democráticos da sociedade receberam com espanto os procedimentos e métodos utilizados neste processo. Eles parecem cheios de exceções caprichosas e desconsideram princípios estabelecidos do direito liberal. Às vezes lembram julgamentos ocorridos em Berlin, em 1933, e em Moscou, em 1936", diz trecho. Nesta quarta-feira, 11, Cunha fará um pronunciamento e lançará uma revista sobre sua defesa no processo.

O presidente do PT, Rui Falcão, ressaltando não ter lido o livro, disse não concordar com a alcunha de "golpista" para a imprensa, mas ressaltou que o partido combate o "monopólio" da imprensa. "Há um monopólio da mídia, que nós precisamos democratizar", disse. Afirmou ainda que as críticas ao Supremo constantes no livro "deve ser por causa de algumas conclusões do supremo, dois pesos e duas medidas".

No evento, o líder do PT, José Guimarães (CE), novamente ressaltou a história do irmão Genoino no parlamento. Falcão também citou Genoino em seu discurso. "Um tribuno de compromisso com a transformação social e vida digna e reta e que por desvão das lutas política teve agora privada sua liberdade, mas está conosco como sempre esteve", afirmou o presidente petista.