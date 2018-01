Líder tucano critica ministro da Previdência O líder do PSDB na Câmara, Jutahy Júnior (BA), criticou hoje - em entrevista por telefone à Agência Estado - o ministro da Previdência, Roberto Brant (PFL-MG), pelas declarações que este fez ao PSDB em entrevista publicada domingo no jornal O Estado de S. Paulo. Jutahy considerou "completamente fora de propósito" a acusação feita por Brant de que o PSDB "se despojou de qualquer pudor" ao fazer a aliança com o PMDB que resultou na eleição do ex-senador Jader Barbalho (PMDB-PA) para a presidência do Senado - tendo em contrapartida o apoio à eleição de Aécio Neves (PSDB-MG) para a presidência da Câmara. "O PSDB se prestou a uma coisa inominável, inglória (...) Puxou o tapete de maneira aberta, deliberada e continuada", declarou Brant, na entrevista. "Presumo que essa não seja a posição do PFL. Até porque o ministro (Brant) não é a pessoa mais qualificada para falar pelo PFL", rebateu o líder tucano (um dos aliados mais próximos do ministro da Saúde, José Serra, pré-candidato do PSDB à Presidência). Ele lembrou que Brant ingressou há pouco tempo no PFL, depois de deixar o PSDB frustrado por ter perdido a disputa pela liderança da bancada na Câmara para o próprio Aécio. "Essa agressão foge a todos os padrões de comportamento", disse Jutahy, observando que, além de ser egresso do PSDB, Brant é ministro de um governo em que o presidente da República pertence também aos quadros do PSDB. Sobre a aliança do PSDB que possibilitou a eleição de Barbalho, o líder tucano respondeu que o compromisso foi partidário e firmado com base em relações institucionais.