Líder tucano acusa o governo de 'sacrificar' trabalhador O líder do PSDB na Câmara, deputado Duarte Nogueira (SP), acusou o governo de sacrificar o trabalhador, em vez de cortar gastos de custeio, para garantir o aumento real do salário mínimo. O líder tucano defendeu o reajuste para R$ 600,00 durante a Comissão Geral no plenário da Câmara que debate a votação do novo salário mínimo.