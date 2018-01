Líder petista diz que defesa de Lula será bandeira da esquerda

O deputado federal Carlos Zarattini, líder do PT na Câmara, disse nesta quinta-feira, 13, que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto em 2018 serão duas bandeiras centrais no campo da esquerda após a condenação do ex-presidente a 9 anos e meio de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP).

“Estamos em uma luta permanente contra o governo que quer tirar direito dos trabalhadores. Nossa luta é para parar o carro. Não existe a solução de colocar Rodrigo Maia (presidente da Câmara, primeiro da linha sucessória ao Palácio do Planalto), mas antecipar as eleições diretas. Dentro disso se encaixa defesa do Lula e a candidatura dele. Isso vai ser priorizado dentro de uma linha geral de atuação”, afirmou o petista ao Estado.

Ainda segundo Zarattini, o PT vai organizar manifestações em todos os Estados.