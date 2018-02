Líder insiste em manter comando de CPI com aliados O líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), insistiu hoje na posição de manter a presidência e a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista que analisará o uso dos cartões corporativos nas mãos do PMDB e do PT. Fontana argumentou que o regimento define o direito de os maiores partidos da Câmara e do Senado ocuparem esses cargos, o que é uma tradição no Congresso. Ele afirmou que, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o PT fazia oposição, as funções sempre ficaram com as legendas governistas. Fontana minimizou o fato de o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), ter uma posição diferente e defender a entrega de uma das vagas à oposição. Segundo o líder do governo na Câmara, ao fim, a administração federal terá uma única posição. "Por enquanto, no entanto, é normal essa discordância", disse. "Temos opiniões diferentes sobre esse assunto. Se abrirmos mão disso (os cargos) poderá significar uma quebra de preceito regimental", disse. Fontana criticou a possibilidade de duas CPIs, uma mista e a outra apenas no Senado, como propôs a oposição, para analisar a mesma matéria. "Acho um erro fazer duas CPIs sobre o mesmo assunto. Ficaria risível. Imagina o depoente ir um dia numa CPI e no dia seguinte prestar depoimento em outra. Será como uma novela. Cada capítulo passa duas vezes", disse.